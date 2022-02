FOTBAL Vineri, 25 Februarie 2022, 20:49

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Meciul pierdut de Poli Timișoara la "masa verde" (vs Petrolul Ploiești) după ce nocturna a cedat de două ori a fost picătura care a umplut paharul: porţile arenei "Dan Păltinişanu" se închid pentru competiţii sportive sau evenimente cu public, deoarece locaţia nu mai întruneşte standardele de calitate, anunţă Consiliul Judeţean Timiş.

Nocturna a cedat de doua ori la meciul Poli Timisoara vs Petrolul Ploiesti Foto: Captura video Facebook

"Nu este prima dată când închiderea stadionului este luată în considerare. Am amânat decizia mânaţi de cele mai bune intenţii, cu gândul că nu putem lăsa Timişoara fără arenă, chiar dacă starea acesteia dădea semne clare de degradare.

Ni s-a spus de multe ori, şi din partea suporterilor şi din cea a jucătorilor, că îi ajutăm dacă le permitem accesul în condiţiile existente, să nu închidem stadionul. Probabil am greşit şi ar fi trebuit să oprim activitatea mai de mult timp, înainte să afectăm rezultatele echipei Poli Timişoara.

Am fost acolo, pe stadion, şi am trăit aceeaşi furie şi supărare ca suporterii. Regret din suflet situaţia creată, deoarece, la rândul meu, sunt iubitor de fotbal, cunosc fenomenul fotbalistic din Timişoara şi ştiu că merită tot ce este mai bun. De aceea, cred că ar trebui să găsim soluţii împreună: Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Timişoara şi suporterii. CJ Timiş a obţinut finanţare pentru un stadion nou de la Compania Naţională de Investiţii, însă, din păcate, lucrurile merg foarte greu şi va dura ani de zile până ne vom bucura de investiţie.

Ce a ţinut de partea noastră, noi am făcut: am fost la zi cu documentaţia, am alocat bani pentru demolarea actualului stadion şi suntem pregătiţi să acţionăm imediat, dar lucrurile nu trenează la noi", a spus Alexandru Proteasa, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi coordonator al Direcţiei de Prestări Servicii, instituţie care gestionează stadionul "Dan Păltinişanu".

Înainte de trecerea la stadiul de "obiectiv în conservare", Direcţia de Prestări Servicii a încercat funcţionalizarea stadionului prin intermediul unor lucrări de reparaţii şi de mentenanţă, dar aducerea acestuia la o stare rezonabilă ar presupune investiţii majore care nu se justifică, având în vedere demolarea care urmează în scurt timp. Consiliul Judeţean Timiş are obligaţia de a preda terenul gol şi curăţat constructorului viitoarei arene, scrie News.ro.

"Dacă ne referim la partea electrică, adică motivul închiderii stadionului, Consiliul Judeţean Timiş a aprobat bani pentru mentenanţă şi am fost asiguraţi de firma care are contract că putem găzdui în siguranţă meciul Poli Timişoara – Petrolul Ploieşti.

Înţelegem că instalaţia electrică este foarte veche, însă suntem în proces de verificare a modului în care firma şi-a făcut treaba, inclusiv pe lunile şi anii dinainte, vom primi un raport detaliat.

Facem de asemenea o analiză şi în interiorul Direcţiei de Prestări Servicii, deoarece există un responsabil de bună funcţionare a stadionului - lucru care implică şi monitorizarea activităţilor de mentenanţă din incinta acestuia. Lucrurile nu vor rămâne aşa, iar persoana sau persoanele care au greşit vor suporta consecinţele", a mai spus vicepreşedintele CJ Timiş, Alexandru Proteasa.

Consiliul Judeţean Timiş a iniţiat deja discuţii şi întâlniri atât cu reprezentanţii jucătorilor de fotbal cât şi cu cei ai suporterilor, în vederea sprijinirii activităţii fotbalistice pe perioada în care stadionul va fi închis.

Meciul Politehnica Timişoara – Petrolul Ploieşti, primul acest an în Liga 2, contând pentru etapa a XVII-a, a fost oprit definitiv, joi seară, în minutul 37, după ce nocturna de la stadionul timişorenilor a cedat de două ori.

Prima dată, nocturna s-a stins în minutul 8. Atunci fanii au scandat, au cântat şi au oferit un spectacol pirotehnic. De asemenea, ei şi-au aprins lanternele de la telefoane, cântând tot timpul. După trei minute de întrerupere, cele două echipe au intrat la vestiare, împreună cu brigada de arbitri.

Jocul s-a reluat după aproximativ zece minute de întrerupere.

În minutul 37, nocturna a cedat însă din nou şi echipele au plecat iar la vestiare, iar Petrolul a anunţat că potrivit regulamentului va câştiga meciul la masa verde.