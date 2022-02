Sandesh Jhingan, fotbalist din Indian Super League, a fost criticat dur după ce a fost suprins după un meci spunând că "a jucat împotriva unor femei".

Filmulețul cu fotbalistul indian spunând "Am jucat un meci împotriva unor femei" a ajuns pe rețelele de socializare, creând controversă.

Sportivul și-a cerut scuze ulterior pentru comentariul făcut.

Sandesh Jhingan, care este și vice-căpitan al echipei ATK Mohun Bagan, a făcut respectivele comentarii după un meci de duminică terminat 2-2 împotriva lui Kerala Blasters.

Pe rețelele de socializare fanii s-au scandalizat, aceștia considerând că aceste comentarii sunt o jignire adusă fotbalistelor, scrie BBC.

Au existat și păreri pro, alți internauți considerând că s-a creat prea multă controversă pentru o simplă afirmație spusă "la cald". ​

Fans on social media tore into #SandeshJhingan for making sexist comments after #ATKMohunBagan's Indian Super League clash against #KeralaBlasters.https://t.co/T5qWSKMtSs