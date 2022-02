PSG a fost învinsă, sâmbătă, scor 1-3, de Nantes, în cadrul unui meci din etapa a XXV-a din Ligue 1. Parizienii au mizat la acest meci pe toate vedetele, inclusiv Neymar care a ratat un penalti după o execuție foarte slabă.

Nantes a condus cu 3-0 până la pauză prin golurile lui Muani ‘4, Merlin ’16 şi Blas ‘45+6 (penalti).

Neymar a redus din diferență în minutul 47. Tot el a executat foarte slab un penalti, în minutul 59, trimițând mingea cu mică viteză în dreapta porții.

Tot sâmbătă, Lens a remizat cu Lyon, scor 1-1 (Clauss ’13 / Kadewere ’44).

Chiar și cu această înfrângere, PSG se află la 13 puncte în fața locului doi ocupat de Marseille, aceștia având un meci mai puțin. Nantes ocupă locul cinci cu 38 de puncte.

Se mai dispută duminică în Ligue 1:

Nice – Angers

Lorient – Montpellier

Reims – Brest

Rennes – Troyes

Saint-Etienne – Strasbourg

Bordeaux – Monaco

Marseille – Clermont.

Ratarea incredibilă a lui Neymar din penalti:​

worst penalty ever taken. by Neymar Jr. \uD83D\uDC80\uD83D\uDC80\uD83D\uDC80 pic.twitter.com/1xWUCnKwtR