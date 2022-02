Champions League Luni, 14 Februarie 2022, 22:33

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Mauricio Pochettino, antrenorul celor de la PSG, consideră că nu există o favorită în dubla pe care echipa sa o va disputa împotriva celor de la Real Madrid în optimile Champions League.

Maurcio Pochettino Foto: HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia

"Nu cred că e mai multă presiune într-o tabără decât în cealaltă. E unul dintre cele mai mari cluburi din lume, are o istorie, nişte trofee, 13 Ligi ale Campionilor... Nu e vorba de jucători sau de staff-ul tehnic, ci de forţa internă a clubului.

Nu există însă o favorită, este o confruntare eliminatorie ce ar putea fi o finală a Ligii Campionilor, ţinând cont de nume, de toate calităţile celor două echipe, de jucători...

Clubul nostru are 50 de ani, însă am câştigat trofee, noi suntem pretendenţii, vrem să câştigăm, dar nu ne prezentăm ca victime. Am încredere în jucătorii mei, în echipa mea, clubul nostru, fanii noştri, în Parc des Princes...", a afirmat Pochettino, citat de AFP.

Întrebat dacă în ziua de Sfântul Valentin este îndrăgostit de PSG, Pochettino a răspuns: "Sunt un romantic de modă veche. Orice proiect în care sunt implicat face apel la dragostea mea, nu ştiu să trăiesc altfel".