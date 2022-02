Condusă la pauză cu 2-0 de Chindia Târgoviște, FCSB a reușit să revină spectaculos în repriza secundă și s-a impus cu 3-2, duminică, pe Arena Naţională, în etapa a XXVI-a a Ligii 1.

Chindia Targoviste, gol anulat pentru ofsaid in meciul cu FCSB Foto: Captura Look Plus