Haos la Dinamo: Flavius Stoican și Iuliu Mureșan, pe picior de plecare

Foto: Instagram - Dinamo Bucuresti Official

Roș-albii au primit nu mai puțin de 13 goluri în ultimele trei partide (0-3 vs FCSB, 0-4 vs FC Botoșani și 1-6 vs CSU Craiova), astfel că fanii îi vor plecați pe Flavius Stoican și Iuliu Mureșan.Fanii dinamoviști și-ar dori ca Dusan Uhrin Jr. să se întoarcă la echipă pentru a o salva de la retrogradare.Conform gsp , vineri va fi convocată Adunarea Generală a acționarilor de la Dinamo pentru a se lua măsuri după declinul trupei bucureștene.Flavius Stoican și Iuliu Mureșan sunt foarte aproape de a pleca de la echipă, iar azi-noapte Peluza Cătălin Hâldan a scris pe Facebook că fostul președinte al lui CFR a plecat deja spre Cluj.După o nouă înfrângere în campionat, Dinamo rămâne pe locul 15, cu 12 puncte, la 12 de Gaz Metan Medias (locul 14) și unul în fața codașei Academica Clinceni.