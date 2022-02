Dinamo a pierdut cu 6-1, dar Flavius Stoican rămâne încrezător: "Suntem tot la reanimare, nu am murit"

Dinamo a suferit o nouă umilință în Liga 1 (1-6 vs CSU Craiova), dar Flavius Stoican rămâne încrezător în șansele echipei sale de a se salva de la retrogradare. Antrenorul a vorbit și despre o posibilă demitere precizând că este pregătit să plece dacă i se cere acest lucru.

"Fără cuvinte. Am făcut un meci prost. Am început de la 1-0, la primul şut am luat gol. Un joc foarte slab, cu multe greşeli. Am încercat să schimbăm sistemul, să nu mai dăm cadouri, dar asta este... Toţi suntem vinovaţi.

Am văzut astăzi o echipă care se bate la locurile fruntaşe şi o echipă care într-adevăr suntem la retrogradare. Nu este doar portarul vinovat, toţi suntem vinovaţi.

Suntem tot la reanimare, nu am murit. Mă dezamăgeşte că nu avem încredere, îi văd pe toţi dornici la antrenament, iar când vine meciul parcă avem plumb în picioare. Există această temere. Psihic nu sunt în regulă, indiferent cât de mult mi-aş dori să-i văd dezinvolţi.

Nu e uşor, dar am venit aici să ajut, cât o să se poată. Să încerc să le ridic moralul. Fiind căzuţi să mai vin şi cu critici nu le face bine. Evoluţia noastră nu este aşa cum ne-o dorim cu toţii, dar potenţial există

În momentul când se decide lucrul acesta (n.r. că nu mai poate continua ca antrenor al lui Dinamo), nu sunt omul care să ţină de scaun. Nu-mi convine, dar asta e realitatea. Când nu ai rezultate, pleci. Atât timp cât e nevoie de mine, rămân, când nu va mai fi nevoie de mine, nu ţin de scaun" - Flavius Stoican la posturile care transmit Liga 1.

Chiar dacă formația sa a câștigat fără probleme, Laurenţiu Reghecampf (antrenor CSU Craiova) a fost nemulțumit de faptul că jucătorii săi au tratat superficial unele faze şi "s-au jucat puţin cu ocaziile".

"Nu m-am aşteptat să avem un joc aşa de bun şi să marcăm atât, veneam după un meci foarte greu cu CFR. Felicitări băieţilor. S-au jucat puţin cu ocaziile şi au tratat unele faze superficial, dar până la urmă a ieşit bine.

Urmează un meci foarte greu. Cei de la Dinamo chiar dacă trec printr-o perioadă mai grea sunt sigur că o să-şi revină. Trică nu mi-a spus nimic, l-a bufnit plânsul şi mi-au dat şi mie lacrimile" - Laurențiu Reghecampf, citat de News.ro.

Dinamo înregistrează ulimință după umilință în Liga 1: echipa bucureșteană a pierdut cu 6-1 meciul disputat pe teren propriu, joi, împotriva celor de la CSU Craiova.





În etapa a 25-a, oltenii au marcat prin Cîmpanu ('9), Ivan ('45, penalty), Markovic ('46), Bancu ('57), Gustavo ('65) și Trică ('88, nepotul legendarului Ilie Balaci). Golul gazdelor a fost înscris de Matei ('61, penalty).





În minutul 69, Aloe (Dinamo) a fost eliminat.