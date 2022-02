Naționala de fotbal a României, în coborâre în clasamentul FIFA

Echipa națională de fotbal a României a coborât în clasamentul FIFA. Tricolorii au pierdut trei locuri față de precenta ierarhiei dată publicității.

România se află pe locul 47 în ierarhia mondială, tricolorii aflându-se într-o coborâre de trei poziții față de luna decembrie a lui 2021.



Lider se menține Belgia, iar podiumul este completat de Brazilia și Franța. Campioană în Copa America, Argentina a urcat pe locul 4, detronând-o pe Anglia.



Locurile ocupate de adversarele României din Liga Națiunilor:

57 Finlanda (+1)

59 Bosnia-Herţegovina (+2)

72 Muntenegru

Clasamentul FIFA, în partea sa superioară:



1. Belgia 1.828,45 puncte

2. Brazilia 1.823,42

3. Franţa 1.786,15

4. Argentina 1.766,99

5. Anglia 1.755,52

6. Italia 1.740,77

7. Spania 1.704,75

8. Portugalia 1.660,25

9. Danemarca 1.654,54

10. Ţările de Jos 1.653,73

11. Germania 1.648,33

12. Mexic 1.647,90

13. Statele Unite 1.643.34

14. Elveţia 1.642.83

15. Croaţia 1.620.74

16. Uruguay 1.614.05

17. Suedia 1.588.26

18. Senegal 1.587.78

19. Columbia 1.585.89

20. Ţara Galilor 1.578.01

....

47. România 1.453,18

57. Finlanda 1.411,77

59. Bosnia-Herţegovina 1.391,19

72. Muntenegru 1.342,89 etc.



