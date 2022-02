VIDEO Chelsea s-a calificat în finala Cupei Mondiale a Cluburilor

Campioana Europei s-a impus la limită, fără a străluci, în faţa campioanei Asiei, prin golul marcat de belgianul Romelu Lukaku ('32).

Palmeiras s-a calificat în ultimul act după ce a învins-o, marţi, pe campioana Africii, echipa egipteană Al Ahly Cairo, cu scorul de 2-0.

\uD83C\uDFC6 @ChelseaFC edge out a brave @Alhilal_FC team to set up a mouth watering #ClubWC final with @Palmeiras \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/tdxb1OJbwP