VIDEO Jack Grealish, prea beat pentru a intra în club - Reacția lui Pep Guardiola după ce jucătorii săi au fost alungați de bodyguarzi

Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, a glumit spunând că jucătorii vor fi amendaţi doar pentru că nu l-au invitat şi pe el.

"Sunt atât de supărat pentru că nu m-au invitat şi pe mine. Nu-mi place! Sper că data viitoare mă vor invita la cină. Videoclipul nu a arătat exact ce s-a întâmplat. Toţi au fost treji, au cinat împreună, distrându-se cu colegii lor şi cu staff-ul.

Jucătorii ştiu riscul când ies din cauza reţelelor de socializare, dar toţi, Riyad, Kyle, Jack, au fost perfecţi. Dar vor fi amendaţi pentru că nu m-au invitat", a spus Guardiola, vorbind în conferinţa de presă dinaintea meciului de miercuri, din Premier League, împotriva formaţiei Brentford.

"They will be fined...because they didn't invite me!"



Pep Guardiola has defended some of his players, including Jack Grealish, after videos posted on social media appeared to show them on a night out on Sunday. pic.twitter.com/ppuQSshe6o