Dinamo, spre Liga 2 - Flavius Stoican și marea problemă a "câinilor"

"Parcă luăm cele mai spectaculoase goluri. Am încercat să jucăm, am avut şi noi situaţii de a marca, dar nu am reuşit. Am întâlnit o echipă foarte bună, pragmatică, a profitat de fiecare ocazie. Nu vreau să cedăm, vreau să jucăm până la final.Luăm cu uşurinţă goluri, ăsta este fotbalul, jucătorii trebuie să ridice capul, poate se întoarce norocul şi spre noi, că prea avem ghinioane. Trebuie să ne asumăm când greşim, nu pierde unul sau altul. Când ne bucurăm, ne vom bucura cu toţii şi vreau cât mai repede. Jucăm, pasăm, ne creăm ocazii, dar nu marcăm şi la prima ocazie primim gol.Trebuie să acumulăm puncte şi nu vreau să mai facem cadouri. Important este să mai acumulăm puncte până la play-out, să nu intrăm cu diferenţă mare. Timpul nu este aliatul nostru, suntem pe repede înainte, dar trebuie să fim atenţi la jocuri", a declaratDinamo București a suferit o nouă umilință în Liga 1, luni seară, pe terenul echipei FC Botoșani, scor 4-0. Duelul a avut loc în etapa a 24-a.Golurile au fost marcate de Roman ('12), Jaja ('27, 65) şi Fili ('84).În urma acestui rezultat, FC Botoșani a acumulat 41 de puncte și ocupă locul 4 în clasament. De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe locul 15, penultimul, cu doar 12 puncte (golaveraj 16-52).​