Niklas Sule, transferat de Borussia Dortmund de la rivala Bayern Munchen

Borussia Dortmund a anunțat luni că a obținut serviciile fundașului Niklas Sule, care a evoluat în ultimele sezoane la Bayern Munchen. Jucătorul va ajunge la Dortmund în vară, urmând să încheie sezonul la formaţia bavareză.

În vârstă de 26 de ani, Sule a semnat cu Borussia Dortmund pentru patru sezoane.

Fundașul, care a jucat în 26 de meciuri pentru Bayern în acest sezon, mai avea contract cu bavarezii până în vară.

"Am decis în urmă cu câteva săptămâni că voi juca pentru Dortmund. Din momentul în care ei m-au contactat, am simțit că oamenii din conducerea clubului chiar își doreau să lucreze cu mine. Am avut sentimentul că eram dorit atât ca om, cât și ca fotbalist" -, citat de Bild