Reprezentativa Senegalului a câştiga în premieră Cupa Africii pe Naţiuni, după ce s-a impus în finala disputată împotriva selecționatei Egiptului, scor 4-2 la loviturile de departajare (a fost 0-0 după 120 de minute). Meciul a avut loc pe stadionul Olembe din Yaounde (Camerun).

La loviturile de departajare, pentru Senegal au marcat Koulibaly, Diallo, Dieng şi Mane (Sarr a ratat), în timp ce Egipt a înscris prin Zizo şi Hamdy (Abdelmonem şi Lasheen au ratat).

Pe locul trei la CAN s-a clasat Camerun, care a câştigat sâmbătă finala mică în faţa naţionalei din Burkina Faso, 5-3 la loviturile de departajare (a fost 3-3 după 90 de minute).

The Senegalese Magician \uD83E\uDE84



Sadio Mané is crowned TotalEnergies Man of the Competition after his over-the-top performance with the Lions of Teranga \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDF3#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/8jowC3Bgjr