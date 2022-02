VIDEO Cupa Angliei: Leicester, deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă din liga secundă (Programul optimilor)

Printre echipele calificate mai departe se numără Boreham Wood, care evoluează în liga a cincea, scrie News.ro.





Cupa Angliei, rezultatele înregistrate în 16-imi





Manchester United vs Middlesbrough 1-1, 7-8 la lovituri de departajare

Chelsea vs Plymouth Argyle 2-1 după prelungiri

Kidderminster Harriers vs West Ham 1-2 după prelungiri

Crystal Palace vs Hartlepool United 2-0

Huddersfield Town vs Barnsley 1-0

Peterbourough United vs QPR 2-0

Southampton vs Coventry City 2-1 după prelungiri

Everton vs Brentford 4-1

Stoke City vs Wigan 2-0

Manchester City vs Fulham 4-1

Wolverhampton vs Norwich City 0-1

Cambridge United vs Luton Town 0-3

Tottenham vs Brighton 3-1

Liverpool vs Cardiff City 3-1

Nottingham Forest vs Leicester City 4-1

Bournemouth vs Boreham Wood 0-1.

Cupa Angliei, optimi de finală

În 16-imi au mai fost eliminate echipele de primă ligă Manchester United, Brentford, Wolverhampton şi Brighton.Luton Town vs ChelseaCrystal Palace vs Stoke CityPeterborough vs Manchester CityLiverpool vs NorwichSouthampton vs West HamMiddlesbrough vs TottenhamNottingham vs HuddersfieldEverton vs Boreham Wood.