Serie A: Atalanta, înfrângere surprinzătoare pe propriul teren la debutul lui Valentin Mihăilă

Valentin Mihăilă a debutat duminică la Atalanta, gruparea din Bergamo pierzând surprinzător, scor 2-1, meciul jucat pe propriul teren contra celor de la Cagliari (Serie A, etapa XXIV).



Internaționalul român a intrat pe teren în minutul 72 în locul lui Duvan Zapata. La vizitatori, Răzvan Marin a fost integralist.



Pereiro (50', 86') a marcat pentru oaspeți, în timp ce pentru gazde a punctat Palomino (64').

Din minutul 52, Atalanta a jucat în inferioritate numerică: Musso a fost eliminat.



În urma acestui rezultat, Atalanta se menține pe locul 4 în clasamentul din Serie A (43 de puncte), dar poate fi întrecută de Juventus (joacă duminică, de la ora 21:45, contra celor de la Verona).

De cealaltă parte, Cagliari a obținut o victorie foarte importantă în lupta pentru evitarea retrogradării (se află pe locul 16, cu 20 de puncte acumulate).



An away game won by a hair: 1️⃣ - 2️⃣ @CagliariCalcio gets 3️⃣ important points \uD83D\uDD25#AtalantaCagliari #SerieA\uD83D\uDC8E #WeAreCalcio pic.twitter.com/jL4UjX5B1K