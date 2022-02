CFR Cluj, în pierdere evidentă de viteză: Ce-l nemulțumește pe Dan Petrescu

Craiova a jucat bine, dacă iei per total a meritat egalul, dar nu aveam voie să luăm aşa gol, nu aveam voie să luăm roşu, au fost prea multe greşeli şi plătim greşelile astea.







Era o stare de oboseală, am simţit, sunt jucători care nu s-au antrenat, gen Camora şi Bordeianu, plus că Craiova a început extraordinar repriza a doua, nu am mai făcut presing, nu am mai stat sus şi au calitate foarte bună cei de la Craiova şi au avut ocazii foarte multe.

Dacă plec cu maşina - s-ar putea să nu plec cu avionul - ajung cu o zi înainte de meci, adică luni. Cum poţi să pui marţi meciul, când noi am terminat meciul duminică?







Azi e duminică şi noi jucăm marţi. Mi se pare penibil că suntem programaţi marţi, dar aşa au făcut şi data trecută şi nu am timp să mai vorbesc de meciul acesta.

Sunt convins că a fost un penalti clar la Debeljuh, la 1-0, dar nu mai putem zice nimic când primim gol în minutul 96.







Eu nu am ce să-i reproşez lui Haţegan. Sunt foarte multe accidentări în momentul acesta, să vedem ce prim 11 găsim", a declarat Dan Petrescu după partida de la Craiova.







"Ce mai pot să zic, dacă al treilea meci la rând suntem egalaţi în ultimul minut? Vă daţi seama care este starea mea şi a jucătorilor. S-au schimbat toate. Într-un campionat nu am făcut niciun egal, acum trei meciuri la rând egal şi egalaţi dramatic, în ultimul minut.La ora asta nu am ce să reproşez nimănui pentru că sunt prea supărat, e prea la cald, aş vrea să vorbesc altădată despre meciul acesta. Nu am timp să-l văd, eu trebuie să plec acum, pentru că programarea noastră a fost făcută extraordinar. Peste două zile jucăm.CFR a marcat prin Petrila ('14), iar CSU Craiova a egalat prin Gustavo ('90+6).CFR Cluj a terminat partida în inferioritate numerică, după ce Camora ('84) și Bălgrădean ('90+7) au fost eliminați.În urma acestui rezultat, CFR Cluj a acumulat 60 de puncte și se află pe primul loc (FCSB, ocupanta locului secund, are 51 și un meci mai puțin disputat), în timp ce CSU Craiova se află pe locul 5, cu 36 de puncte.​