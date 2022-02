Camerun, bronz la Cupa Africii pe Națiuni după o revenire incredibilă - Burkina Faso conducea cu 3-0 în minutul 70

Camerunul a cucerit bronzul la Cupa Africii pe Națiuni, după ce a revenit incredibil în finala mică disputată împotriva reprezentativei statului Burkina Faso. Meciul de la Yaounde s-a terminat cu scorul de 3-3, iar gazdele competiției s-au impus cu 5-3 la loviturile de departajare.

Burkina Faso a condus cu 3-0, prin golurile lui Yago ('24), Onana ('43, autogol) şi Outtara ('49).

Camerun a egalat însă prin Bahoken ('71) şi Aboubakar ('85, '87).

S-a trecut direct la loviturile de departajare: Camerun a punctat prin Aboubakar, Ngamaleu, Ekambi, Kunde şi Oyongo, în timp ce Burkina Faso a înscris prin Kabore, Ouattara şi Yago (Toure a ratat).

În finala mare vor evolua duminică, pe stadionul Olembe din Yaounde, naţionalele Senegalului şi Egiptului.

Bronze. Medal. Winners. \uD83E\uDD49



An epic comeback gifts the Indomitable Lions a 3rd-place finish at home! \uD83E\uDD81#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamCameroon | @FecafootOfficie pic.twitter.com/R6VNlvRZns