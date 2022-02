Alessandro Nesta, Karl-Heinz Rummenigge şi Simon Kjaer, introduși în Hall of Fame-ul fotbalului italian, printre alte mari nume

Toţi cei incluşi în Hall of Fame prezintă câte un obiect legat de cariera lor în cadrul unei ceremonii, iar obiectele respective sunt expuse în Muzeul Fotbalului, scrie News.ro.

Simon Kjaer, căpitanul naţionalei Danemarcei, a intervenit şi a ajutat la salvarea lui Christian Eriksen, la meciul cu Finlanda, din 12 iunie, de la Euro 2020. Acesta i-a curăţat căile respiratorii coechipierului său, i-a aplicat manevre de resuscitare, le-a spus celorlalţi jucători să formeze un scut în jurul fotbalistului şi a consolat-o pe partenera colegului său.



