VIDEO Surpriză în Cupa Spaniei - Real Madrid, eliminată în sferturi de Athletic Bilbao

"Avem probleme pentru că vrem să câştigăm toate competiţiile în care suntem implicaţi. Am câştigat Supercupa, suntem într-o situaţie bună în alte două competiţii şi nu cred că această înfrângere va avea consecinţe adverse. Consecinţa este că această înfrângere ne poate face mai puternici", a declarat Carlo Ancelotti, antrenorul formaţiei madrilene,





Înaintea partidei, autocarul echipei Real Madrid a fost ţinta mai multor obiecte aruncate de fani ai Athletic Bilbao.

⛔️NO SON AFICIONADOS AL FÚTBOL.



\uD83D\uDE8DLlegada del autobus del @realmadrid a San Mamés entre una lluvia de objetos.



\uD83D\uDC4E\uD83C\uDFFDFuera estos radicales del deporte.



\uD83D\uDCF9Video @SQuirante pic.twitter.com/plRWsvkizb — Tiempo de Juego (@tjcope) February 3, 2022





În semifinale mai sunt calificate, în afară de Athletic Bilbao, echipele Rayo Vallecano (1-0 vs Mallorca), Valencia (2-1 vs Cadiz) şi Betis (4-0 vs Real Sociedad).





Tragerea la sorţi are loc vineri.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Berenguer, în minutul 89.