VIDEO Glasgow Rangers, fără Ianis Hagi, înfrângere la scor de neprezentare pe terenul rivalei Celtic

Golurile au fost marcate de Reo Hatate ('5, '42) și Liel Abada ('44).

Aceasta este prima înfrângere a lui Rangers după 13 meciuri şi tot prima a antrenorului Giovanni van Bronckhorst pe banca echipei campioane a Scoţiei, scrie News.ro.

Învingătorii au trecut pe primul loc în clasament, cu 57 de puncte, unul mai mult decât Rangers, care a coborât pe locul al doilea.

\uD83D\uDCCB Here is your @cinchuk Premiership table after tonight's game! pic.twitter.com/LygE5Pqj05