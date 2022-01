VIDEO Mesajul lui Radu Drăgușin pentru suporteri după ce a fost împrumutat la Salernitana

Foto: Twitter - US Salernitana 1919

“Sono venuto qui con fiducia ed entusiasmo. Dobbiamo stare uniti e cercare di vincere più partite possibili per conquistare il nostro obiettivo”. Queste le prime parole di Radu Dragusin. #welcome #dragusin #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/4d2M3ebHEk — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 31, 2022ț









Salernitana a adunat doar 10 puncte din 22 de meciuri și se află pe ultimul loc în clasamentul din Serie A (a primit și o penalizare de un punct).

Draguşin a sosit la Juventus, în 2018, de la Regal Bucureşti, pentru suma de 250.000 de euro.





El mai are contract cu Bătrâna Doamnă până la 30 iunie 2025.

"Am venit aici cu încredere și entuziasm, abia aștept să debutez. Pentru a ne îndeplini obiectivul, trebuie să fim uniți și să câștigăm cât mai multe meciuri. Am ales tricoul cu numărul 25 pentru că este ziua în care am cunoscut-o pe prietena mea. Le mulțumesc fanilor pentru susținere și îi aștept la stadion, să fie alături de noi",Împrumutat în septembrie 2021 la Sampdoria, Drăgușin a jucat 13 meciuri în Serie A și două în Cupa Italiei.