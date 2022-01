Explicațiile lui Flavius Stoican după ce Dinamo a pierdut derbiul cu FCSB

Aflată în cea mai dificilă situație din istoria clubului, Dinamo nu a reușit să îi facă față rivalei: FCSB s-a impus cu 3-0 pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare și continuă cursa de urmărire a liderului CFR Cluj. De cealaltă parte, formația lui Flavius Stoican se zbate în subsolul clasamentului și are din ce în ce mai multe motive să se teamă de retrogradare.





Golurile au fost marcate de Octavian Popescu ('2), Ianis Stoica ('75) şi Răzvan Oaidă ('82).





În minutul 35, Alexandru Răuță (Dinamo) a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.





De știut:

În minutul 45+1, dinamovistul Antoni Ivanov s-a ciocnit cap în cap cu Darius Olaru. Olaru a putut continua jocul, însă Ivanov a fost scos cu ambulanţa de pe teren. Pe teren a intrat iniţial o ambulanţă, iar apoi a fost chemată şi cealaltă.

FCSB ocupă locul doi în clasamentul Ligii 1, cu 51 de puncte, cu şapte mai puţine decât liderul CFR Cluj, care însă încă nu a jucat în etapa 23. Dinamo se află pe penultima poziţie (15), cu 12 puncte, cu unul mai mult decât ultima clasată, Academica Clinceni.

"Am început meciul în atac, cu un corner al nostru, dar a fost în minutul 1 gol pentru FCSB, dintr-o execuţie spectaculoasă a lui Tavi Popescu. Apoi am mai avut câteva situaţii, Ehmann cu capul, Torje, dar am luat al doilea cartonaş galben la Răuţă şi în zece oameni ne era aproape imposibil, dar nu am cedat. Am încercat în a doua repriză să revenim, am avut o foarfecă a lui Matei, apoi am luat golul doi şi a fost destul de dificil.Clar am discutat ca să nu fim prea entuziaşti şi să facem faulturi inutile, adrenalina din ei dinainte de partidă şi-a spus cuvântul pe teren. Sunt faulturi care ne costă, un cartonaş roşu care ne costă, trebuie să învăţăm din lucrurile astea.Nu vreau să creadă Alex (n.r. Răuţă) că este vina lui, până la urmă suntem o echipă şi pierdem cu toţii. Şi în meciul tur a luat Steliano Filip cartonaş roşu, asta este soarta noastră. Pot spune astăzi că nu a fost cu noi. Noi am făcut greşelile astea până la urmă şi noi trebuie să le corectăm. Sunt momente din timpul jocului când facem ca adversarul să-şi fructifice calităţile, prin astfel de lucruri.(n.r. cum se simt suporterii după 0-9, rezultat cumulat tur-retur) Au echipă bună, asta este realitatea, joacă de foarte mult timp împreună, cu jucători talentaţi, noi nu trebuie să cedăm, pentru că suntem un grup nou şi cred eu că putem să ieşim din situaţia asta. Astăzi, FCSB a fost echipa mai bună, sigur ajutată şi de anumite momente din timpul jocului.(n.r. despre faptul că sunt zece puncte până la locul de baraj) Da, dar mai sunt atâtea meciuri şi important este ca ei (n.r. jucătorii) să nu-şi piardă încrederea. O să am grijă pe situaţia asta şi o să-i încurajez tot timpul. Venind şi Rodriguez şi intrând într-un ritm al competiţiei, cu Ivanov, o să fim o echipă bună.Am înţeles că Ivanov nu este atât de grav, are doar un hematom. S-ar putea, din ce am auzit, ca mâine să ne vină un nou jucător, un vârf de atac" -la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, citat de News.ro.