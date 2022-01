Cupa Africii pe Națiuni: Egipt și Senegal s-au calificat în semifinalele competiției

Egipt și Senegal s-au calificat duminică în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni, după ce au trecut în sferturi de Maroc, respectiv Guineea Ecuatorială.

Egipt s-a impus în fața Marocului, la Yaounde, scor 2-1 după prelungiri (1-1 după 90 de minute).

''Leii din Atlas'' au deschis scorul prin Sofiane Boufal ('7, penalty), dar Mohamed Salah ('53) a egalat pentru "faraoni". În prelungiri, golul decisiv a fost marcat de Trezeguet ('100).

Tot la Yaounde, Senegal a câștigat fără prea mari probleme meciul cu Guineea Ecuatorială, scor 3-1.



Cupa Africii pe Națiuni, semifinale:



Burkina Faso vs Senegal / miercuri, ora 21:00

Camerun vs Egipt / joi, ora 21:00.





Finala mică şi finala mare se vor disputa de asemenea la Yaounde, în 6 februarie.

Ediţia trecută a competiţiei, care a avut loc în 2019, a fost câştigată de Algeria.

