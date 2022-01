CE Handbal (m): Suedia, în finală după o victorie la limită cu Franța

Scorul pe reprize: 17-14 / 17-19

Șuturi: 45 - 48

Pase: 792 - 605

Distanță alergată: 31.92 km - 31.93 km

Eliminări de 2 minute: 4-3

Aruncări de la 7 metri transformate: 4/4 - 5/6

\uD83E\uDD29 An incredible save from Andreas Palicka wins the match for @hlandslaget \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEA & sends them to the #ehfeuro2022 final \uD83C\uDF8A pic.twitter.com/KL1ocx6XoP