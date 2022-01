VIDEO Liga 1: Sepsi Sfântu Gheorghe vs CSU Craiova 3-1 / Golul oaspeților, înscris cu mâna

Au evoluat echipele:





Sepsi Sf. Gheorghe: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Mitrea, Ispas – Eder, Aganovic, Ashkovski (Golofca ’68) – Achahbar (Bărbuţ ’84), Luckassen (Damascan ’76), Ştefănescu (Fofana ’84). Antrenor: Cristiano Bergodi





CSU Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Papp, M. Constantin (Cîmpanu ’38), Bancu – Al. Creţu, Screciu – Gustavo (Nistor ’46, Markovic ’68)), Vînă, Ivan – Koljic (Baiaram ’67). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

Luckassen a deschis scorul pentru Sepsi după doar 23 de secunde, iar Koljic ('8) a egalat pentru Craiova după ce a împins mingea în poartă cu mâna.Echipa covăsneană a obținut victoria grație "dublei" lui Achahbar ('54, '61).În urma acestui succes, Sepsi a acumulat 29 de puncte și se află pe locul 9 în clasament. De cealaltă parte, CSU Craiova ocupă locul 5, cu 35 de puncte. Lider este CFR Cluj, care are 58 de puncte.*sursă video: Telekom SportFC Voluntari vs Gaz Metan Mediaș / sâmbătă, ora 14:00Academica Clinceni vs Farul Constanța / sâmbătă, ora 17:00Rapid București vs UTA Arad / sâmbătă, ora 20:00Chindia Târgoviște vs CS Mioveni / duminică, ora 14:00U Craiova 1948 vs FC Argeș / duminică, ora 17:00Dinamo București vs FCSB / duminică, ora 20:00CFR Cluj vs FC Botoșani / luni, ora 20:00