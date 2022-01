Robin Gosens este noul jucător al echipei Inter Milano a anunţat, joi, campioana Italiei. Fotbalistul a fost împrumutat de Atalanta.

Inter are obligaţia de cumpărare în cazul îndeplinirii anumitor condiţii.

Gosens a fost achiziţionat de Atalanta în iunie 2017, de la Heracles Almelo, în schimbul sumei de 1,16 milioane de euro. Dacă se va concretiza transferul definitiv la Inter, Atalanta va obţine 25 de milioane de euro, potrivit Football Italia.

Germanul ar urma să câştige la Inter Milano 2,5 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri, scrie News.ro.

\uD83C\uDF99 | INTERVIEW



"I'm thrilled and proud to be here. I can't wait to get going" \uD83D\uDDE3️



Gosens' first interview as an Inter player with @Inter_TV \uD83D\uDC47#WelcomeRobin pic.twitter.com/UCxncuvytV