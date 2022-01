Cupa Africii pe Națiuni: Egipt și Guineea Ecuatorială, în sferturi după ce au câștigat la loviturile de departajare

Egipt și Guineea Ecuatorială s-au calificat în sferturile Cupei Africii pe Națiuni, după ce au trecut de Coasta de Fildeș, respectiv Mali, miercuri, în optimi.





Cel mai interesant duel al zilei a fost câștigat de Egipt în fața Coastei de Fildeș, scor 5-4 la loviturile de departajare (a fost 0-0 după 120 de minute).

Singurul care a ratat de la 11 metri a fost fundașul Eric Bailly (Manchester United), iar golul decisiv a fost marcat de vedeta Mohamed Salah (Liverpool).





Pentru un loc în semifinale, Egiptul se va duela cu Maroc, care a trecut de Malawi, națională antrenată de românul Mario Marinică.

În cealaltă confruntare disputată miercuri, Guineea Ecuatorială a produs surpriza impunându-se în fața reprezentativei din Mali, scor 6-5 la loviturile de departajare (a fost 0-0 după 120 de minute).

Pentru Guineea Ecuatorială au punctat Belima, Akapo, Buyla, Coco, Salvador și Eneme (au ratat Noue și Ganet), în timp ce Mali a înscris prin A. Traore, Djenepo, Toure, Dieng și Camara (au ratat Haidara, H. Traore și Sacko).În sferturi, Guineea Ecuatorială va da peste selecționata Senegalului, care a învins Insulele Capului Verde, scor 2-0.Burkina Faso vs TunisiaSenegal vs Guineea EcuatorialăGambia vs CamerunEgipt vs Maroc.