Kylian Mbappe, comparat de Arsene Wenger cu o legendă a fotbalului brazilian

În ciuda numeroaselor critici, Arsene Wenger continuă să-şi apere ideea organizării Cupei Mondiale de fotbal la fiecare doi ani.







"Suntem obişnuiţi să spunem că prea mult fotbal ucide fotbalul. Este greşit. Ceea ce dăunează fotbalului sunt în primul rând deplasările repetate, decalajele orare cu care se confruntă jucătorii internaţionali.







Pe un ciclu de patru ani, de exemplu, Lionel Messi parcurge 350.000 de kilometri, în timp ce englezul Harry Kane parcurge doar 30.000. Este nedrept. Prin urmare, este de datoria noastră să raţionalizăm programul.







Nu eu voi decide. Ceea ce vreau, în schimb, este să reduc numărul de meciuri pentru cluburi, să grupăm datele şi să acordăm actorilor o perioadă de odihnă înainte de a ataca meciurile internaţionale, cu scopul de avea o Cupă Mondială un sezon din două", a explicat francezul.

Întrebat dacă naţiunile "minore" din fotbal se află la originea acestei solicitări, Wenger a recunoscut acest lucru.







"Evident. De ce să împiedicăm aceste ţări să se poată dezvolta? Atunci când eram copil, Franţa era considerată o naţiune 'minoră' în materie de fotbal.







Apoi a devenit majoră, datorită politicii sale privind centrele de formare. Alte ţări se pot inspira din exemplul său, inclusiv în Africa. Africa este o mină de aur", a subliniat actualul director al FIFA.

"Încă de la început. S-a râs de mine. Sunt un admirator al acestui tânăr jucător care are talent, inteligenţă şi maturitate. Dacă nu va fi frânat de accidentări, atunci va câştiga Balonul de Aur, este evident", a declaratîntr-un interviu acordat publicaţiei Paris-Match.Fostul antrenor al echipei engleze Arsenal Londra nu ştie dacă va mai reveni la conducerea tehnică a unui club, însă nu exclude această posibilitate."La prima vedere, aş spune că nu... Mă tem puţin, însă, de nebunia mea. Ea face parte din mine. Nu am dorit niciodată să am o viaţă plată. În toată existenţa mea am căutat emoţiile extreme. Îmi voi încheia contractul cu FIFA la sfârşitul anului, iar apoi vom vedea" -, potrivit Agerpres