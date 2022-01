Edi Iordănescu, primele declarații în calitate de selecționer al României: "Vreau ca suporterii să plece mulțumiți de la stadion"

A acceptat funcția, deși a fost a cincea variantă

"Eu am spus că orice antrenor îşi doreşte ca atunci când este apelat să fie prima variantă. Cel puţin la echipele de club unde am activat, din ce ştiu eu, am fost tot timpul prima variantă.

În ceea ce înseamnă echipa naţională, eu cred că am demonstrat faptul că atunci când e vorba de fotbalul românesc am capacitatea să pun în plan secund orice fel de orgoliu, de ambiţie personală, am lăsat totul în plan secund, latura financiară aproape că nu a contat, deşi este importantă pentru orice antrenor, şi concentrarea mea a fost totală pe discuţiile cu domnul preşedinte, cu domnul Stoichiţă.

La fel, am capacitatea să-mi înţeleg statutul şi consider că sunt antrenor români care au foarte mulţi ani înaintea mea de antrenorat cu multe performanţe. Când vine vorba despre valul tânăr, despre generaţia tânără, sunt unul dintre reprezentanţii ei, cred că până în acest moment am parcurs etape normale, fireşti, am luat-o de la Liga a III-a, Liga a II-a, Liga I, am avut şi o experienţă în străinătate şi toate lucrurile astea au participat la dezvoltarea mea personală şi m-au adus în acest moment, pentru care mă simt extrem de pregătit" - Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, gluma zilei: Am fost susținut de americani

Am fost susţinut de americani! De când sunt activ în fotbal, şi cred că sunt mai bine de 12 ani, am fost implicat în mai multe proiecte, am antrenat în mod constant. Cred că în aceşti 12 ani puterea politică s-a schimbat de vreo 20 de ori.

Nu cred că cineva a făcut o pasiune pentru mine, nu cred că toată lumea s-a preocupat să mă susţină pe mine din punctul ăsta de vedere, consider că cine spune asta îmi aduce un afront important în ceea ce înseamnă munca mea, sacrificile pe care le-am făcut şi lucrurile pe care le-am demonstrat.

Toate echipele pe care le-am preluat au mers în sus, chiar dacă au fost cazuri în care un proiect nu l-am dus la capăt, niciodată nu s-a întâmplat să preiau o echipă şi să o las mai jos de unde am preluat-o. Aşadar, cine susţine acest lucru este lipsit de o logică elementară sau este doar rău intenţionat. În fotbal nu poţi să păcăleşti. Produci performanţă, îţi îndeplineşti obiectivele sau nu. Dacă politicul s-ar fi implicat, însemană că politicul în România funcţionează şi face şi lucruri bune" - Edi Iordănescu

Vreau ca suporterii să plece mulțumiți de la stadion

"Nu numai că nu am solicitat aşa ceva (ca Mihai Stoichiță să nu se implice la echipă), în discuţiile particulare cu domnul Stoichiţă i-am solicitat să fie cât mai aproape de mine, de echipa naţională şi de jucătorii echipei naţionale, pentru că experienţa dânsului nu pot fi decât în sprijinul funcţionalităţii activităţii şi ne pot da o şansă în plus.

Staff-ul este în lucru, mai sunt lucruri pe care trebuie să le clarific, să le pun la punct. E posibil ca o parte dintre cei care au format staff-ul lui Mirel Rădoi să continue, pentru că îmi doresc şi continuitate, dar veţi vedea şi feţe noi. Mi-aş dori un staff extrem de competent care să mă ajute în ceea ce înseamnă munca şi deciziile pe care le voi lua.





Îmi doresc foarte mult ca să construiesc o identitate de joc, îmi doresc ca echipa naţională să fie echilibrată în joc, o exprimare coerentă. Ştiu că timpul va fi principalul meu inamic, am un avantaj în faptul că mă cunosc cu majoritatea jucătorilor care au format nucleul echipei naţionale din ultima perioadă, cu mulţi am lucrat.

Tot timpul va prima rezultatul. Dacă rezultatele vor fi cele pe care le aşteptăm, pe un fond bun, pe o emulaţie, pe o stare de spirit pozitivă vom putea în timp să construim şi un joc care să placă. Vreau ca suporterii să plece de la stadion mulţumiţi că echipa naţională a dat totul pe teren. Rezultatul în fotbal poate să fie şi injust. Ne dorim să avem rezultate cât mai bune, pe un fond cât mai bun" - Edi Iordănescu.

Accidentarea lui Ianis Hagi

Dacă cuvântul meu nu mai este respectat, îmi asum încetarea colaborării

Am fost mereu atent la detalii, nu m-am aruncat în nicio colaborare fără să nu cunosc toate detaliile, fără să nu pot să ajung la concluzia că îmi pot asuma obiectivele. Sunt mirat că am fost etichetat astfel de anumite persoane.

Din punctul meu de vedere, mereu au primat valorile şi principiile mele. Atunci când într-o colaborare am ajuns la concluzia că fie îmi încalc valorile şi principiile şi atunci pot continua, fie rămân fidel lor şi atunci trebuie să aleg să plec. Mi-am asumat varianta a doua cu riscul de a fi la un moment dat criticat din acest punct de vedere. Eu cred că am arătat putere, am arătat caracter şi am arătat că rămân fidel valorilor mele.

Atunci când voi considera că cuvântul nu mai este păstrat, nu mai este respectat, îmi asum cu orice risc încetarea unei colaborări, pentru că în timp nu poate să vină decât un eşec şi automat afectează echipa. Din punctul meu de vedere, am dat dovadă de caracter şi de soliditate, nu de slăbiciune. Sunt foarte bine ancorat în realitatea fotbalului românesc şi la fel de bine ancorat în valorile pe care le am, vor rămâne intacte tot timpul" - Edi Iordănescu.

Tatăl Anghel, un model pentru noul selecționer al României

M-a sfătuit, nu numai acum, ci şi în trecut, am acest avantaj de care mă bucur şi cu care mă mândresc, mă şi inspir din realizările tatălui meu, sunt lucruri de necontestat pe care le-a făcut în trecut.

Pentru mine, este important să am această posibilitate de a dialoga cu el, cu menţiune că de cele mai multe ori vorbim generalităţi. E mai greu când eşti implicat în activitatea zilnică a unei echipe să vii cu sfaturi profunde" - Edi Iordănescu.





Locul 1 - Obiectivul României în Liga Națiunilor

"Ţinta este locul 1. Em avut timp zilele astea ca să studiez un pic adversarele. Am văzut un număr de meciuri cu fiecare dintre ele. Ţintim primul loc pentru că este mentalitatea corectă, cred că va fi o grupă echilibrată.

Am multă încredere în ceea ce însemană potenţialul fotbalistului român, potenţialul echipei naţionale, marja de creştere a echipei naţionale şi atunci clar că obiectul principal e locul 1.

Există şi posibilitatea locului 2, dar sper şi îmi doresc ca semnalele măcar să fie foarte bune pentru viitor. În cazul în care echipa va termina pe locul 3, atunci ne vom aşeza, vom face o analiză şi vedem în ce condiţii putem să continuăm" - Edi Iordănescu.

Cine este Edi Iordănescu



Născut pe 16 iunie 1978 (43 de ani), Edi Iordănescu a pregătit de-a lungul timpului următoarele echipe:





2010-2012 - Steaua București (asistent)

2012 - FC Vaslui (asistent)

2013 - Fortuna Brazi

2014-2016 - CSKA Sofia

2017-2018 - Astra Giurgiu

2018 - CFR Cluj

2019-2020 - Gaz Metan Mediaș

2020-2021 - CFR Cluj (campion în Liga 1)

2021 - FCSB

2022 - Naționala de fotbal a României







Naționala României nu are selecționer din noiembrie 2021, atunci când Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea din funcție.

Naționala României nu are selecționer din noiembrie 2021, atunci când Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea din funcție.

Oficialii federaţiei au discutat în ultimele săptămâni cu Ladislau Boloni, Adrian Mutu şi Edward Iordănescu pentru postul de selecţioner. Anterior, FRF a negociat şi cu Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu (toți trei au refuzat postul).









Ce urmează pentru naționala de fotbal a României





România va juca două partide amicale înainte de startul în Liga Națiunilor: pe 25 martie va juca pe Stadionul Steaua contra Greciei, iar pe 29 martie tricolorii se vor duela cu Israel (în deplasare).





Partidele oficiale ale României din 2022, din Liga Naţiunilor, se vor disputa în lunile iunie şi septembrie.





Programul României în Liga Națiunilor:





4 iunie 2022: Muntenegru – România (ora 21:45)





7 iunie 2022: Bosnia şi Herţegovina – România (ora 21:45)





11 iunie 2022: România – Finlanda (ora 21:45)





14 iunie 2022: România – Muntenegru (ora 21:45)





23 septembrie 2022: Finlanda – România (ora 21:45)





26 septembrie 2022: România – Bosnia şi Herţegovina (ora 21:45).

"Contează pentru mine că am simţit încredere în munca pe care putem să o facem împreună, în toate discuţiile pe care le-am purtat. Îi mulţumesc lui Mirel Rădoi şi staff-ului său că au lăsat lucruri bune şi foarte bune.Mă încearcă un sentiment profund de bucurie, de mândrie, de entuziasm şi, cu siguranţă, atunci când reprezinţi românii şi România înseamnă şi o responsabilitate foarte mare, pentru care sunt pregătit.Vin cu încredere, am încredere foarte mare că putem împreună cu băieţii, cu conducerea federaţiei, cu sprijinul suporterilor să construim o echipă care să ne facă mândri din nou, să strălucească din nou şi să producem performanţă, aşa cum toată lumea aşteaptă.Pentru mine, echipa naţională înseamnă tot ceea ce un antrenor îşi poate dori, mai ales că vine şi din familie şi continui din punctul meu de vedere o muncă începută cu foarte mulţi ani în urmă. Vin cu toată deschiderea şi mă simt bucuros şi onorat" -, într-o conferinţă de presă."Sunt la curent cu această veste, una proastă atât pentru el, cât şi pentru noi toţi, îmi doresc să vorbesc cu el în cel mai scurt timp, este o pierdere importantă pentru că este un jucător cu foarte mult potenţial care a început să devină o certitudine pentru echipa naţională, a început să demonstreze lucruri, traversa o perioadă foarte bună în ceea ce înseamnă prezenţa lui în tricoul echipei naţionale şi ne va afecta" - Edi Iordănescu.Nu ştiu dacă este sau nu o concidenţă (n.r. că preia naţionala la vârsta de 43 de ani, la fel ca tatăl său), cred şi în destin până la un următor punct, cred în Dumnezeu şi în muncă. Sunt mândru de realizările tatălui meu, m-am inspirat de-a lungul timpului din ele şi le-am văzut şi ca o provocare pentru mine.