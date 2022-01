VIDEO AC Milan și Juventus, egal fără goluri în derbiul etapei - Milanezii se îndepărtează de liderul Inter

sursa: Serie A









S-au mai jucat duminică:





Napoli - Salernitana 4-1

Au marcat: Juan Jesus ('17), Dires Mertens ('45 - penalty),Amir Rrahmani ('47) și Insigne ('53) / Federico Bonazzoli ('33).



Cagliari vs Fiorentina 1-1

Au marcat: Joao Pedro '47 / Sottil '75

Penaltiuri ratate: Joao Pedro '68 / Biraghi '8

Cartonaș roșu: Odriozola '65 (Fiorentina)

Răzvan Marin (Cagliari) a fost integralist / Louis Munteanu (Fiorentina) a fost rezervă.



Spezia vs Sampdoria 1-0

A marcat: Verde '69

Cartonaș roșu: Ekdal '73 (Sampdoria)

Radu Drăgușin (Sampdoria) a fost rezervă.



Torino vs Sassuolo 1-1

Au marcat: Sanabria '16 / Raspadori '88

Vlad Chiricheș (Sassuolo) a fost integralist.



Empoli vs Roma 2-4

Au marcat: Pinamonti '55, Bajrami '72 / Abraham '24, Mancini '33, Oliveira '35, Zaniolo '37



Clasament Serie A:



1. Inter (53-17 golaveraj) 53 puncte

2. Napoli (43-16) 49 (+1 meci)

3. AC Milan (47-25) 49

4. Atalanta (44-26) 43

5. Juventus (34-21) 42

6. AS Roma (40-30) 38 (+1 meci) etc.





Ciprian Tătăruşanu a fost rezervă la milanezi.