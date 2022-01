LaLiga: Real Madrid, remiză obținută în ultimele minute cu Elche

Condusă cu 2-0 de Elche până în minutul 82, Real Madrid a smuls in extremis un egal, duminică, pe teren propriu, în etapa a 22-a din LaLiga.





Real a ratat ocazia de a deschide scorul prin Benzema: francezul nu a reușit să transforme un penalty în minutul 33.





Elche a condus cu 2-0 după ce a înscris Boye ('42) și Milla ('76), dar formația lui Carlo Ancelotti a egalat grație golurilor marcate de Modric ('82, penalty) și Militao ('90+2).





Liderul Real Madrid a acumulat 50 de puncte și păstrează un avantaj de patru lungimi în fața echipei clasate pe locul secund, FC Sevilla. De cealaltă parte, Elche rămâne în lupta pentru evitarea retrogradării (se află pe locul 15, cu 23 de puncte).

Real Sociedad vs GetafeRayo Vallecano vs Athletic BilbaoDeportivo Alaves vs FC Barcelona.1. Real Madrid (47-20 golaveraj) 50 puncte2. Sevilla (34-16) 463. Betis Sevilla (41-25) 404. Atletico Madrid (36-26) 36 (-1 meci)5. Real Sociedad (22-21) 33 (-2 meciuri)6. Villarreal (36-23) 327. Barcelona (31-23) 32 (-2 meciuri) etc.