VIDEO Borussia Dortmund, victorie muncită pe terenul lui Hoffenheim (Rezultatele zilei)

Bundesliga

Borussia Dortmund s-a apropiat din nou la trei puncte de liderul Bayern Munchen, după ce s-a impus pe terenul echipei Hoffenheim, cu scorul de 3-2, într-o partidă disputată sâmbătă în etapa a 20-a din Bundesliga.





Borussia a marcat prin Haaland ('6), Reus ('58) şi Raum ('66 - autogol), în timp ce Hoffenheim a punctat prin Kramaric ('45+1) şi Rutter ('77).





S-au mai jucat sâmbătă:

Bayer Leverkusen vs FC Augsburg 5-1

Au marcat: Bellarabi (9), Diaby (24, 65, 69), Alario (81) / Maier (62).





Borussia Monchengldbach vs Union Berlin 1-2

Au marcat: Kone (40) / Kruse (18 - penalty, 84).





SC Freiburg vs VfB Stuttgart 2-0

Au marcat: Ito (37 - autogol), Schade (71).





Greuther Furth vs FSV Mainz 2-1

Au marcat: Dudziak (12), Bell (66 - autogol) / Onisiwo (90+3).





VfL Bochum vs FC Koln

RB Leipzig vs VfL Wolfsburg

Hertha Berlin vs Bayern Munchen.





Clasament:

1. Bayern Munchen 49 puncte (-1 meci)

2. Borussia Dortmund 43

3. Bayer Leverkusen 35

4. Union Berlin 34

5. SC Freiburg 33

6. Hoffenheim 317. RB Leipzig 28 p (-1 meci) etc.