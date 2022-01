Iuliu Mureșan consideră că Dinamo a fost dezavantajată clar în meciul pierdut cu FC Argeș

, trebuie spus foarte clar acest lucru. Nu-mi place să comentez arbitrajul, dar am fost în multe partide dezavantajaţi, iar acum am fost foarte tare dezavantajaţi. La 1-0, a fost un gol valabil şi nu ştiu de ce a fost anulat de către arbitru, chiar nu înţeleg!Cu toată situaţia grea pe care o avem în clasament, eu am încredere în Flavius Stoican şi în jucători, care au avut atitudine. O să jucăm din ce în ce mai bine şi o să ne rezolvăm problemele, am încredere. Am văzut reluări, am primit mesaje de la prieteni, de la foşti arbitri, toţi au spus că n-a fost nimic… un gol anulat în mod gratuit. Mi-au spus jucătorii că l-au întrebat pe arbitru şi a zis că nu la Cosmin Matei a fluierat. Atunci pentru ce a fluierat? Nu înţeleg.A fost o, care ne-a defavorizat. Am fost şi tăiaţi de la începutul partidei, am primit nişte cartonaşe galbene în primele 15-20 de minute. Sunt lucruri care te taie. Probabil că nu suntem foarte iubiţi de anumiţi participanţi la joc, dar. Am fost dezavantajaţi clar", a spus, conform News.ro.Pentru FC Argeș au marcat Ișfan ('51) şi Șerban ('69, penalty), iar Ivanovski ('86) a redus din diferență pentru Dinamo.În minutul 58, Matei (Dinamo) a trimis mingea în poarta lui Greab, dar golul a fost anulat pentru un presupus fault în atac.În urma acestui succes, FC Argeș a acumulat 31 de puncte și se află pe locul 8 în clasament. De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe locul 15 (penultimul), cu 12 puncte.​