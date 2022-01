Steliano Filip vrea să plece de la Dinamo: "Am primit telefoane, am fost ameninţat de unii suporteri"

Când am ales să vin la Dinamo am renunţat la alte oferte, unde aş fi primit mai mulţi bani. Este adevărat că şi la Dinamo am primit bani la semnătură. Acum nu mai vreau să continui. Mereu am vorbit calm cu suporterii, dar după ce s-a întâmplat cu Mircea Rednic, multe persoane au trecut la ameninţări.

Dinamo este echipa mea de suflet, vreau să se salveze! Nu le port pică. Dacă nu voi putea pleca o să mă prezint în continuare la program. Am vorbit cu Flavius, nu vreau să mă prezint la antrenamentele de grup pentru a nu le transmite din problemele mele. O să mă prezint şi mă voi antrena conform contractului", a declarat Filip la Digisport.

"Nu sunt lăsat să plec. Eu mi-am spus dorinţa, îi mulţumesc lui Mister că m-a înţeles. Nu este vorba de orgoliu, efectiv nu mai pot continua, s-au adunat foarte multe. Am primit telefoane, am fost ameninţat de unii suporteri. Mi-au spus că ştiu unde locuiesc, că o să mă urmărească, că o să văd eu ce păţesc.Conducerea îmi spusese că mă aşteaptă la reziliere, că antrenorul nu mă mai doreşte. După acel moment am fost întrebat dacă vreau să merg în Ungaria, liber. Am aşteptat, am vorbit şi cu Mister Stoican după, am încercat să revin lângă echipă. Din păcate nu se mai poate.Am fost la antrenamente, am încercat să fiu lângă echipă. Mister m-a înţeles, nu sunt concentrat, nu vreau să-i încurc. Probabil că după ce au aflat că am această ofertă mi-au spus să vin cu bani. Eu am două luni restanţă, pot renunţa la banii din salariu.Mircea Rednic nu m-a mai vrut la echipă, nu ştiu pentru ce motiv. S-a spus că eu şi Matei am vrut să dăm afară antrenorul, dar deja eram traşi pe linie moartă. Nu s-a pus niciodată problema să lucrăm împotriva lui Mircea Rednic! Eu am avut o discuţie cu Mircea Rednic, părea că este în regulă atunci, dar după două zile n-am mai apărut pe lista pentru antrenamente. Am fost exclus din lot, nu ştia nimeni de ce.Vestiarul a fost rupt, azi lipseam eu de la antrenament, mâine erau excluşi alţi jucători. Sunt în discuţii cu alte echipe, dar le transmit ce mi-a spus şi mie conducerea. Nu s-a stabilit nicio sumă de transfer, mi-au spus să vin cu o sumă de bani.În ultimele zile n-am mai vorbit cu conducerea, mi-a fost greu. Eu am avut de la început o relaţie ok cu ei, dar m-au deranjat când au spus că le dau mesaje noaptea. De atunci n-am mai discutat. În Ungaria a fost transferat între timp un alt fundaş, adus liber.