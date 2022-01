Locuința lui Victor Lindelof (Manchester United) a fost spartă / Soţia şi copiii jucătorului erau acasă în momentul jafului

Victor Lindelof, fundaşul echipei Manchester United, va rata meciul cu West Ham din Premier League, după ce locuinţa sa a fost spartă, iar soţia şi copiii lui au fost nevoiţi să se ascundă într-o cameră, a anunţat antrenorul Ralf Rangnick.

Soţia internaţionalului suedez, Maja Nillson-Lindelof, a dezvăluit pe reţelele de socializare că s-a închis într-o cameră cu cei doi copii ai săi pentru a scăpa de hoţii care <i-au călcat> locuinţa miercuri, în timp ce Manchester United juca la Brentford.

"Suntem bine, dar a fost un moment traumatizant şi terifiant pentru mine şi copiii mei. Acum suntem în Suedia şi stăm alături de familie", a postat ea pe contul de Instagram.

Potrivit antrenorului Ralf Rangnick, Lindelof i-a spus că <are nevoie să rămână acasă>.

"Nu vrea să-şi lase soţia şi familia singuri, ceea ce înţeleg perfect, pentru că sunt şi eu tată a doi copii. Am convenit că nu va fi la antrenament astăzi (vineri) şi nici la meciul de mâine (sâmbătă)", a spus Rangnick.

Manchester United şi-a anunţat tot sprijinul pentru Lindelof şi a încurajat pe oricine are informaţii despre caz să contacteze poliţia.

Rangnick a mai anunţat că Jadon Sancho este incert pentru meciul cu West Ham, deoarece are un deces în familie, scrie News.ro.

Post by Victor Lindelof's wife. Family had a dreadful time last month with episode at Norwich, baby going into hospital and Lindelof getting Covid. Hopefully the police catch these scumbags pic.twitter.com/MXyl1tfksa