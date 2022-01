VIDEO Olimpiu Moruțan a oferit o pasă de gol, dar Galatasaray a pierdut acasă cu Kasimpașa

Olimpiu Moruţan a jucat până în minutul 62. Celălalt român de la Galatasaray, Alexandru Cicâldău, a fost integralist.

În urma acestui rezultat Galatasaray ocupă locul 13 în clasament, cu 27 de puncte, în timp ce Kasimpaşa se află pe 15, cu 24 de puncte. Lider este Trabzonspor, care are 51 de puncte, scrie News.ro.

