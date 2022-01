Cupa Africii pe Națiuni: Senegal, Guineea și Gabon s-au calificat în optimi / Insulele Comore, victorie în fața Ghanei

Grupa B

Malawi vs Senegal 0-0





Zimbabwe vs Guineea 2-1

Au marcat: Musona '26, Mahachi '43 / Keita '49





Clasament:





1. Senegal (1-0 golaveraj) 5 puncte

2. Guineea (2-2) 4

3. Malawi (2-2) 4

4. Zimbabwe (3-4) 3.





Grupa C

Ghana vs Insulele Comore 2-3

Au marcat: Boakye '64, Djiku '77 / El Fardou '4, Mogni '62, '85

Cartonaș roșu: A. Ayew (Ghana) '25





Gabon vs Maroc 2-2

Au marcat: Allevinah '21, Aguerd '81 (autogol) / Boufal '74 (pen), Hakimi '84





Clasament:





1. Maroc (5-2) 7

2. Gabon (4-3) 5

3. Insulele Comore (3-5) 3

4. Ghana (3-5) 1.

Malawi, naţională pregătită de românul Mario Marinică, ocupă locul 3 în Grupa B și trebuie să aştepte rezultatele meciurilor din celelalte grupe, pentru a afla dacă merge în optimi.Mario Marinică este director tehnic al federaţiei din Malawi, dar conduce echipa la CAN alături de antrenorul Meck Mwase. El are 56 de ani şi a antrenat în Liga I echipe precum Gloria Buzău, Sportul Studenţesc, FC Argeş sau Rapid. A lucrat în 8 ţări africane până acum Nigeria, Africa de Sud, Ghana, Seychelles, Tunisia, Zambia, Tanzania şi Mauritius, scrie News.ro.În faza optimilor Cupei Africii pe Națiuni se califică primele două clasate în cele şase grupe, plus cele mai bune patru formaţii de pe locul trei.