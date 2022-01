FIFA The Best: Robert Lewandowski, cel mai bun jucător din 2021 / Cum arată echipa anului și cine a fost desemnat cel mai bun antrenor

"Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte onorat să câștig acest trofeu, mă simt foarte mândru. Simt fericire, pentru că acest trofeu le aparține și colegilor mei, pentru că toți am muncit împreună pentru a câștiga. Voi împărți acest trofeu cu toți din jurul meu.

Nu am visat niciodată să bat recordul lui Muller, dacă m-ai fi întrebat acum câțiva ani dacă se poate, ți-aș fi spus că e imposibil. I-am mulțumit și lui, pentru că fără el ar fi fost imposibil să-i bat recordul impresionant. Sunt foarte fericit și mândru" - Robert Lewandowski.

Premiile decernate de FIFA sunt următoarele:

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player \uD83C\uDFC6



Thank you for your votes and your support