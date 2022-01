Cupa Africii pe Națiuni: Burkina Faso s-a calificat în optimile competiției (Rezultate)

Burkina Faso s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a terminat la egalitate cu selecţionata Etiopiei, în Grupa A a competiţiei găzduite de Camerun. Tot luni, Capul Verde a remizat cu reprezentativa țării gazdă și păstrează șanse la calificarea în runda următoare.

Rezultatele înregistrate luni în Grupa A:

