Cupa Spaniei: Betis, în sferturi după ce a câștigat derbiul orașului Sevilla

Sâmbătă seară, în minutul 40, când scorul era 1-1, un suporter a aruncat din tribună o coadă de mătură care l-a lovit în cap pe fotbalistul Joan Jordan. Jocul a fost suspendat şi nu s-a mai reluat atunci.





În sferturi s-au mai calificat echipele Mallorca, Rayo Vallecano, Cadiz şi Valencia.





Mai au loc în optimile Cupei Spaniei:

Real Sociedad vs Atletico Madrid

Elche vs Real Madrid

Athletic Bilbao vs FC Barcelona.

Betis a marcat prin Fekir ('39) şi Canales ('73), în timp ce FC Sevilla a înscris prin Gomez ('35).