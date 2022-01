FOTO Derbiul Betis - FC Sevilla, suspendat după ce Joan Jordan a fost lovit în cap cu o coadă de mătură - Jucătorul a suferit un traumatism craniocerebral

Joan Jordan, jucătorul echipei FC Sevilla, a suferit un traumatism craniocerebral, după ce a fost lovit de un obiect aruncat din tribune la meciul cu Betis Sevilla, din optimile Cupei Spaniei. Jucătorul a fost transportat la spital, însă acum se află acasă, urmând să fie ţinut sub observaţie timp de 24 de ore.

"FC Sevilla transmite toată simpatia pentru Joan Jordan, starea lui de sănătate fiind cea mai importantă acum. El a fost transportat la spital, unde s-a stabilit că a suferit un traumatism craniocerebral. Jucătorul va fi ţinut sub observaţie la domicilui timp de 24 de ore", a anunţat clubul andaluz.

Meciul Betis – FC Sevilla, din optimile Cupei Spaniei, a fost suspendat după ce din tribună a fost aruncată un obiect care l-a lovit în cap pe jucătorul Joan Jordan (FC Sevilla), scrie News.ro.

Incidentul a avut loc în minutul 40, la scurt timp după ce Nabil Fekir marcase un gol pentru Betis. FC Sevilla deschisese scorul în minutul 35, prin Gomez, astfel că în momentul suspendării jocului scorul era 1-1.

Un suporter a aruncat cu un obiect care, potrivit Marca, părea să fie o coadă de mătură şi l-a lovit în cap pe Joan Jordan. Acesta s-a prăbuşit imediat pe teren.

Potrivit sport.es, jocul a fost declarat oprit definitiv, în aşteptarea stabilirii unei noi date pentru a fi reluat. Dacă se va relua, cu siguranţă acest lucru va avea loc fără public, precizează jurnalul spaniol.

TV images ( @DAZN_ES ) of the moment Joan Jordán was struck by the object. Concerning scenes in Seville. #LLL \uD83E\uDDE1\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDE6⚽️ pic.twitter.com/q5K0l0cTeT

Someone managed to take this inside the stadium, throw it from the stands and hit Joan Jordan in the head with it so the game is suspended. Seville derby is crazy. pic.twitter.com/oFpjIAMGD1