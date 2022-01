VIDEO Bayern Munchen, victorie categorică la Koln / Borna impresionantă atinsă de Robert Lewandowski

Bundesliga





Golurile au fost înscrise de Robert Lewandowski ('9, '62, '74) și Tolisso ('25).

Lewandowski, care a jucat și pentru Borussia Dortmund, a ajuns la 300 de goluri marcate în campionatul Germaniei. În acest sezon de Bundesliga, polonezul are deja 23 de reușite.În urma acestui rezultat, Bayern s-a desprins din nou la 6 puncte de Borussia Dortmund (formația clasată pe locul 2). De cealaltă parte, Koln ocupă locul 8, cu 28 de puncte.Mainz vs Bochum 1-0Stuttgart vs RB Leipzig 0-2Union Berlin vs Hoffenheim 2-1Wolfsburg vs Hertha Berlin 0-0.Borussia Monchengladbach vs Bayer LeverkusenAugsburg vs Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld vs Greuther Furth.1. Bayern Munchen (61-18 golaveraj) 46 puncte2. Borussia Dortmund (49-29) 403. Hoffenheim (39-29) 314. Union Berlin (27-24) 315. Freiburg (31-23) 306. Leverkusen (42-30) 29 (-1 meci)7. RB Leipzig (36-23) 288. Koln (30-32) 28 etc.