Arsenal a obținut amânarea meciului cu Tottenham din Premier League

Meciul dintre Tottenham Hotspur și Arsenal Londra, care ar fi trebuit să se dispute în acest weekend în campionatul Angliei, a fost amânat, a anunţat, sâmbătă, Premier League.

Amânarea vine după o solicitare a clubului Arsenal, care a anunţat că nu are 13 jucători apţi pentru partidă. Mai mulţi fotbalişti ai echipei londoneze sunt indisponibili din cauza Covid-19, a accidentărilor şi a faptului că sunt plecaţi la Cupa Africii pe Naţiuni.

Cluburile care au fotbalişti infectaţi cu Covid-19 pot depune cerere pentru a li se amâna meciurile, dacă nu au suficienţi fotbalişti apţi de joc, scrie News.ro.

Partida Tottenham vs Arsenal era programată duminică, la ora 18.30 (ora României).

\uD83D\uDEA8 Our match against Tottenham on Sunday, January 16 has been postponed. #TOTARS