VIDEO Borussia Dortmund vs Freiburg 5-1 / Erling Haaland și Thomas Meunier au reușit câte o "dublă"

Bundesliga





În urma acestui rezultat, Borussia Dortmund a acumulat 40 de puncte și se află pe locul secund în clasament (liderul Bayern are 43, dar nu a jucat în această etapă). Podiumul este completat de Hoffenheim (31 de puncte), iar Freiburg ocupă locul 4 (30 de puncte).

Thomas Meunier ('14, '29), Erling Haaland (45+1, '75) și Mahmoud Dahoud ('86) au marcat pentru Dortmund, în timp ce Freiburg a punctat prin Ermedin Demirovic ('61).Erling Haaland a jucat în 13 meciuri în acest sezon de Bundesliga, a marcat 15 goluri și a oferit 5 pase decisive.Koln vs Bayern MunchenMainz vs BochumStuttgart vs RB LeipzigUnion Berlin vs HoffenheimWolfsburg vs Hertha BerlinBorussia Monchengladbach vs Bayer LeverkusenAugsburg vs Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld vs Greuther Furth.