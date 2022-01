VIDEO Cupa Italiei: AC Milan a avut nevoie de prelungiri contra lui Genoa pentru a se califica în sferturi

sursa: Serie A





Genoa a condus cu 1-0, prin golul marcat de Ostigard în minutul 17. Pentru Milan au înscris Giroud ’74, Leao ‘102 şi Saelemaekers ‘112.Joi s-a calificat în sferturi şi Fiorentina , impunându-se cu scorul de 5-2 în faţa echipei Napoli, după prelungiri.Anterior, a acces în sferturi Atalanta (scor 2-0 cu Venezia).18 ianurieLazio Roma vs UdineseJuventus vs Sampdoria19 ianuarieSassuolo vs CagliariInter Milano vs Empoli20 ianuarieAS Roma vs Lecce.