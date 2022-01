România, fără selecționer - Ladislau Boloni, prima declarație despre discuțiile cu FRF

România este în continuare fără selecționer, variantele Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu căzând una câte una. FRF a purtat discuții recent cu Ladislau Boloni, iar după zile de tăcere tehnicianul a oferit o primă declarație.







Aflat la Târgu-Mureș, Boloni a stat de vorba cu gsp.ro , dar un răspuns concret nu a putut fi descifrat din declarația fostului selecționer (2001).





"Nu pot spune nimic în acest moment despre discuţiile cu FRF. Nici că sunt deschise, nici închise. Pot spune ceva acum, dar peste 20 de metri să sune telefonul şi să «explodeze» totul.







Să lăsăm lucrurile să decurgă normal. Ştiu că presa vrea un răspuns repede, dar am şi eu viaţa mea.





E adevărat, n-am răspuns la telefon. Vrei să-ţi arăt câte apeluri am? Când am venit am stabilit un termen, vom vedea ce va fi. Cu siguranţă în 4-5 zile voi explica totul" - Ladislau Boloni pentru sursa citată.







Răzvan Burleanu, președintele FRF, a transmis Digisport că își dorește ca prima reprezentativă să aibă un selecționer până la data de 21 ianuarie 2022.







În cazul în care varianta Boloni va pica, Federația mai are la dispoziție două variante: Edi Iordănescu și Adrian Mutu.