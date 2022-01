VIDEO Serie A: Inter Milano, victorie importantă în derbiul cu Lazio Roma (scor 2-1)

Inter a punctat prin Bastoni '30 și Skriniar '67. Unicul gol al lui Lazio a fost înscris de Immobile '35.Martinez (Inter) a avut un gol anulat de VAR pe motiv de ofsaid în minutul 17.Într-un alt meci disputat duminică, de la aceeași oră, Verona a pierdut pe teren propriu, scor 2-1, în fața Salernitanei.Venezia vs AC Milan 0-3Empoli vs Sassuolo 1-5Napoli vs Sampdoria 1-0Udinese vs Atalanta 2-6Genoa vs Spezia 0-1Inter vs Lazio 2-1Verona vs Salernitana 1-2.1. Inter (51-16 golaveraj) 49 puncte / 20 meciuri2. AC Milan (46-23) 48 / 213. Napoli (37-15) 43 / 214. Atalanta (44-26) 41 / 205. Juventus (32-21) 38 etc.