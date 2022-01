VIDEO Sevilla se apropie de liderul Real Madrid / Rafa Mir, execuție spectaculoasă (1-0 vs Getafe)

Sevilla, victorie in LaLiga





În clasament, Sevilla este pe locul 2 (44 de puncte), în timp ce Getafe se află pe locul 16 (18 puncte).





Rezultatele înregistrate duminică:





Rayo Vallecano vs Betis Sevilla 1-1

Sevilla vs Getafe 1-0

Alaves vs Athletic Bilbao 0-0

Osasuna vs Cadiz 2-0.





Partida Villarreal vs Atletico Madrid are loc tot duminică, în timp ce meciul Espanyol vs Elche este programat luni.





Clasament LaLiga:





1. Real Madrid (45-18 golaveraj) 49 puncte / 21 meciuri

2. Sevilla (31-13) 44 / 20

3. Betis (33-24) 34 / 20

4. Real Sociedad (31-22) 32 / 20

5. Atletico Madrid (31-22) 32 / 19

6. Barcelona (31-23) 32 / 20

7. Vallecano (27-21) 31 / 20

8. Villarreal (31-20) 28 / 19 etc.





Unicul gol al meciului a fost marcat de Mir, în minutul 22, cu o execuție spectaculoasă. Vezi aici reușita.