LaLiga: FC Barcelona, egalată de Granada în minutul 89 / Dani Alves, pasă de gol

FC Barcelona a obținut doar o remiză pe terenul formației Granada, scor 1-1, în etapa XX-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga.

Luuk De Jong ('57) a deschis scorul pentru catalani (pasa de gol i-a aparținut lui Dani Alves), dar Granada a egalat prin Puertas ('89).





Din minutul 79, echipa pregătită de Xavi Hernandez a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Gavi (a primit al doilea cartonaș galben).





În urma acestui rezultat, FC Barcelona ocupă locul 6 în clasament (32 de puncte), iar Granada se află pe locul 12 (24 de puncte).



Au mai avut loc sâmbătă:



Levante vs Mallorca 2-0

Real Sociedad vs Celta Vigo 1-0.



Se mai joacă în această etapă:



Real Madrid vs Valencia

Rayo Vallecano vs Betis

Sevilla vs Getafe

Deportivo Alaves vs Athletic Bilbao

Osasuna vs Cadiz

Villarreal vs Atletico Madrid

Espanyol vs Elche.

1. Real Madrid (41-17) 46 puncte / 20 meciuri2. Sevilla (30-13) 41 / 193. Betis (32-23) 33 / 194. Real Sociedad (22-21) 33 / 205. Atletico Madrid (31-22) 32 / 196. Barcelona (31-23) 32 / 207. Rayo Vallecano (26-20) 30 / 19 etc.