VIDEO Bundesliga: Borussia Dortmund, victorie cu Eintracht Frankfurt după ce a fost condusă cu 2-0 la pauză

S-au mai jucat sâmbătă:

Bayer Leverkusen vs Union Berlin 2-2

Au marcat: Schick '38, Tah '84 / Proemell ''45, 50





SC Freiburg vs Arminia Bielefeld 2-2

Au marcat: Haberer '6, Jeong '46 / Okugawa '60, Lasme '87





Furth vs VfB Stuttgart 0-0

Hoffenheim vs Augsburg 3-1

Au marcat: Bebou '38, '44, Raum '90+3 / Gregoritsch '5





RB Leipzig vs FSV Mainz 4-1

Au marcat: Silva '21 (penalti), '61, Szoboszlai '47, Nkunku '58 / Lee '57.

Vor avea loc duminică:

Clasament Bundesliga:

Borre a marcat de două ori pentru Frankfurt ('15, '24), dar Hazard ('71), Bellingham ('87) și Dahoud ('89) au adus victoria echipei lui Marco Rose.În urma acestui succes, Borussia (locul 2) s-a apropiat la 6 puncte de liderul Bayern Munchen.Hertha Berlin vs FC KolnVfL Bochum vs VfL Wolfsburg.1. Bayern Munchen (57-18) 43 puncte2. Borussia Dortmund (44-28) 373. Hoffenheim (38-27) 314. Freiburg (30-18) 395. Leverkusen (25-23) 287. Eintracht Frankfurt (29-27) 278. RB Leipzig (34-23) 259. Koln (27-27) 25 (-1 meci) etc.